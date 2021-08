L'Audiència Nacional ha rebutjat la petició de la Xarxa Espanyola d'Immigració i Ajuda al Refugiat de suspendre cautelaríssimament l'ordre del Ministeri de l'Interior de repatriar els menors migrants que van travessar al maig la frontera del Marroc amb Ceuta.

En una interlocutòria d'aquest dimecres, el tribunal afirma que del document del 10 d'agost que va emetre Interior "no es dedueixen les violacions de drets denunciades". L'Audiència argumenta que la regulació del procediment de repatriació d'un menor contempla que, en cas de vulneració de drets, s'impugni la decisió d'expulsió "davant els òrgans d'aquesta jurisdicció que siguin competents i que ja tenen coneixement d'algun d'aquests recursos", en referència als jutjats de Ceuta.

Davant les al·legacions d'Interior, que ha argumentat en un escrit que l'AN no és competent perquè "no existeix acta o instrucció" que sigui impugnable, el tribunal les ha rebutjat i s'ha declarat competent per resoldre la mesura sol·licitada.

Els magistrats consideren que l'escrit del 10 d'agost, encara que "presenta defectes formals, com la manca de firma o destinatari així com la seva escarida fonamentació", "ha servit perquè les autoritats corresponents a la ciutat autònoma hagin posat en marxa actuacions de retorn de menors marroquins amb base a tal document o instrucció".