La presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l'expresident de la Generalitat Quim Torra han carregat contra la taula de diàleg en una conferència aquest dijous des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent.

Un mes abans de la reunió d'aquest espai entre Govern i Moncloa, Borràs ha apuntat que "caldran molt menys de dos anys per veure si la taula de diàleg té sentit". Borràs s'ha alineat amb les veus de Junts que sostenen que no cal esperar 2 anys per constatar el "fracàs" de la taula, tot i que l'acord d'investidura així ho constata. Torra ha afirmat que la taula de diàleg "no s'hauria de produir" perquè no se sap "què s'hi va a negociar", i que Catalunya "no està en condicions" de seure-hi i "oferir a l'Estat 2 anys gratis".

Les crítiques contra la taula de diàleg han centrat la conferència de Borràs i Torra en la 53a edició de la UCE de Prada. D'una banda, la presidenta del Parlament ha advertit al cap del Govern, Pere Aragonès, que l'executiu català té "el dret a negociar infraestructures i competències", però també "el deure de negociar com s'avança cap a la independència".

Així mateix, Borràs ha subratllat que "caldran molt menys de dos anys" per veure si la taula de diàleg "té sentit o no". Al seu paper, aquest espai entre la Generalitat i la Moncloa només té raó de ser "si s'hi tracten l'amnistia i l'autodeterminació". "Si no entren ni a l'ordre del dia amb l'excusa que no caben a la Constitució, arribarem ben aviat al cap del carrer", ha aventurat.

En síntesi, Borràs ha asseverat que l'independentisme no pot estar "prou desorientat" com per "permetre que l'Estat es passi dos anys marejant la perdiu".

D'altra banda, la presidenta del Parlament també ha deixat anar que el terme "Generalitat republicana" -utilitzat regularment per Aragonès i ERC- és un "oxímoron" i "contradictori". Borràs ha explicat que l'expresident Francesc Macià, de fet, va decidir substituir la paraula "república" per la de "Generalitat" quan va proclamar la república el 1931.