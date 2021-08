La Policia Nacional ha desmantellat una nau industrial a Palamós en la que s'hi cultivaven 1.597 plantes de marihuana. L'entrada i registre es va dur a terme el passat 10 d'agost, després que els agents especialitzats en narcotràfic de la Policia Nacional tinguessin sospites que s'estaria produint droga a dins de la nau.

Quan els policies van arribar es van trobar amb tres plantacions diferents i a ple rendiment, però cap persona a dins que fos la responsable de la droga. Els agents també van comprovar que la llum de les làmpades que s'utilitzen per cultivar la marihuana i de la resta d'aparells necessaris estava punxada i que el desfalc havia estat d'aproximadament 20.000 euros.

Des de la Policia Nacional recorden que aquest tipus d'instal·lacions elèctriques fraudulentes són, no només un perill pels constants talls de llum que poden provocar i afectar els veïns, sinó també per les possibles sobrecàrregues que es puguin produir a la xarxa de distribució i que generen averies. Ara, els agents segueixen investigant per intentar trobar els responsables de plantació, detenir-los i fer-los passar a disposició del jutge de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, que és qui porta la causa.