La base aèria de Torrejón de Ardoz ja exerceix de ‘hub’ de la Unió Europea per a l’acollida de ciutadans afganesos que fugen dels talibans a l’Afganistan. Dijous ja es va instal·lar el primer grup de 53 evacuats i en les pròximes hores ho farà un segon, de 110 persones; tots traslladats a bord d’avions espanyols. No obstant, i en el concepte de ‘hub’ europeu, aquest divendres també arribarà a Torrejón via París un grup de ciutadans afganesos que van col·laborar amb la UE.

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha destacat, precisament, que la base aèria de Torrejón serà el «cor polític» d’Europa i que també representarà els «valors» de la Unió Europea. Ha considerat un «reconeixement polític i logístic» el fet que tots els països estiguessin d’acord en què Espanya assumís l’organització del ‘hub’ europeu a Torrejón, quan ho va proposar en l’últim consell extraordinari d’Exteriors. Per al ministre això demostra la «credibilitat» i la «capacitat» d’Espanya de crear «en quatre dies» un centre d’acolliment per a «1.000 persones», una cosa que «no està a l’abast de tots els països».

En la mateixa línia, la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha assegurat que la visita que faran la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen i el president del Consell Europeu, Michel Barnier, aquest dissabte a la base de Torrejón és un «recolzament» a la resposta «exemplar» d’Espanya, que es va oferir per crear aquest ‘hub’ per a afganesos que van col·laborar amb la UE.

La idea és que des d’Espanya, aquests ciutadans siguin posteriorment repartits als països de la Unió. Països com Dinamarca, Lituània, Alemanya, els Països Baixos, Bèlgica o Irlanda ja s’han ofert per acollir els afganesos que passaran per Torrejón.