Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home, de 20 anys, veí de Lleida i nacionalitat marroquina, per atropellar tres joves la matinada de diumenge a Alpicat (Segrià) i marxar del lloc de l'accident, a més de circular sota els efectes de l'alcohol i sense permís de conduir. Segons han informat els mossos, pels volts de les tres de la matinada han rebut una alerta per un atropellament de tres joves en un camí de terra anomenat Racó del Mingatxo en què el vehicle implicat ha continuat circulant fins que ha bolcat poc després. Una de les joves atropellades amb contusions ha estat traslladada a l'hospital Arnau de Vilanova, mentre les altres dues han estat traslladades per altres persones abans de l'arribada dels serveis d'emergència.

L'assistència i atenció de l'incident s'ha desenvolupat en una zona als afores del poble, coneguda com el Racó del Mingatxo, on el jovent estava concentrat de festa. Ha estat necessària la intervenció dels ARRO per què els serveis sanitaris i els mossos de trànsit treballessin amb seguretat. Després de bolcar el cotxe, el conductor ha retirat les plaques de matrícula i la documentació del vehicle per evitar ser identificat i ha fugit del lloc. Amb la informació donada pel número del bastidor però, els mossos han pogut contactar amb el propietari del vehicle, un veí de la mateixa població. Després de diverses gestions, han pogut localitzar al mateix municipi al conductor del vehicle, familiar del propietari. Un cop identificat, els agents han realitzat la prova d'alcoholèmia que ha resultat positiva amb un valor de 0.81 mg\/l, i també han constat que el jove no disposava de carnet de conduir.Davant els fets, els agents han denunciat penalment al conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per causar un accident al circular sota els efectes de l'alcohol, marxar del lloc i circular sense permís.El jove, amb antecedents anteriors, ha estat citat per presentar-se davant l'autoritat judicial.