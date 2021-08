El president de la DO Pla de Bages, Joan Soler, pronostica una bona verema amb una producció més alta que la de l’any passat, malgrat la sequera.

Quina és la previsió d’enguany?

Aquest any el raïm ve molt sa i molt bo, però la falta de pluja ha provocat que els grans quedin petits. Aquest fet farà disminuir una mica els quilos, però es preveu una producció més alta que la de l’any passat, quan el míldiu va afectar bona part de la collita.

Tornarem a viure una verema primerenca?

Hi ha cellers que ja han començat, d’altres s’esperaran fins al setembre. Tot depèn de les varietats de què disposin i de la temperatura de la zona de cultiu. Amb tot, és cert que en els últims vint-i-cinc anys la verema s’ha avançat uns deu dies de mitjana respecte temporades anteriors.

El sector ha crescut al Bages?

Actualment, som setze cellers a la comarca i tenim l’esperança que alguns agricultors vegin la vinya com una oportunitat per diversificar-se. Si ara tenim 500 hectàrees de vinya, el nostre objectiu és duplicar la xifra d’aquí a 20 anys per consolidar el sector.