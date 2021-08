El ministre d'inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha explicat que han arribat 566 refugiats afgans a la base militar de Torrejón de Ardoz, incloent un vol que va aterrar anit, i que més de la meitat ja han sol·licitat protecció internacional a Espanya. Uns 200 són nens. Ho ha explicat a Telecinco, on també ha dit que 91 d'aquestes persones ja estan en centres d'acollida. També ha anunciat que 145 afgans ja surten cap als països finals de destinació, a Europa, i que els 132 cooperants dels Estats Units també han arribat a la seva destinació final. Escrivá ha explicat que l'objectiu és que els afgans que arriben a Espanya estiguin com a màxim 72 hores a les bases militars i ha dit, per ara, la mitjana és de 48 hores.

Escrivá ha detallat que hi ha un altre avió previst per aquest dilluns i dos més per demà. Ha explicat que hi ha el cas de dues dones que estan embarassades i ja hi ha dos ginecòlegs a Dubai per poder-les atendre. Una dona embarassada de vuit mesos ja va arribar en un altre vol.El ministre ha dit que als centres d'acollida els refugiats poden descansar, menjar i començar a gestionar la documentació corresponent per a la sol·licitud de protecció internacional. Als centres d'acollida, ha explicat el titular de Migracions, se'ls ensenya castellà o se'ls ajuda a desenvolupar habilitats particulars per trobar feina. Posteriorment van a pisos particulars, on viuen sols i es vetlla perquè progressivament tinguin més autonomia i s'integrin a Espanya.Trobada de Sánchez amb els ministres

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es trobarà aquest dilluns al matí amb cinc ministres per abordar la crisi afganesa. Concretament, ho farà amb el grup de treball que supervisa l'operació de repatriació del contingent espanyol a l'Afganistan, en què participen la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, el ministre d'Afers Exteriors, la ministra de Defensa, el ministre d'Interior, la ministra de Sanitat i el ministre d'Inclusió i Migracions. Ho coordina el ministre de la Presidència. Escrivá ha defensat la tasca de Sánchez i ha assegurat que ha parlat amb l'oposició mitjançant els portaveus dels grups parlamentaris. "S'ha mantingut un nivell de comunicació suficient", ha considerat.