L’Agència Europea de Medicaments (EMA) va assegurar aquest dimecres a Efe que, «en aquesta etapa, encara no s’ha determinat quan podria ser necessària una dosi de reforç» de les vacunes contra la covid-19, ni tampoc «en quines poblacions caldria centrar-se», en cas de «confirmar-se la necessitat».

Una font de l’agència va remarcar que «encara s’estan revisant les dades emergents (de les campanyes de vacunació en marxa dins i fora de la Unió Europea) per fer les recomanacions que puguin ajudar» els països europeus a prendre una decisió sobre la «necessitat» de la dosi de reforç en aquestes vacunes i «a quines poblacions dirigir-se».

«L’EMA és conscient que diversos estats membres de la Unió Europea estan considerant la possibilitat d’administrar dosis de reforç a determinades poblacions. Les decisions sobre com han d’administrar les vacunes continua sent prerrogativa dels òrgans d’experts que guien les campanyes de vacunació a cada país», va insistir una portaveu de l'agència.

Factors per a la decisió

A més, va assenyalar que les decisions durant la vacunació en aquesta pandèmia tenen en compte «factors com les condicions locals, la propagació del virus (inclosa qualsevol variant d’interès), la disponibilitat de les vacunes i la capacitat del sistema sanitari nacional» de cada país.

L’agència adverteix que «en cas que es necessitin dosis de reforç», una cosa que encara s’ha de determinar i que depèn tant de les dades compartides per les farmacèutiques com pel seguiment de les campanyes de vacunació, els seus experts analitzaran la informació disponible, quan sigui suficient per prendre una decisió, i comunicaran les seves conclusions, tot i que no va assenyalar cap data per anunciar una decisió.

«Les dades d’eficàcia al món real d’Europa i altres parts del món són d’especial interès per complementar les dades dels assajos clínics que investiguen les dosis de reforç», afegeix l’EMA, que investiga aquesta qüestió junt amb el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i els grups d’assessors nacionals.

Com més aviat millor

Tot i que la seva investigació sobre la tercera dosi encara està en marxa, l’EMA remarca que també «està col·laborant amb els desenvolupadors de vacunes per garantir que els passos reglamentaris que permetin la possibilitat d’utilitzar una dosi de reforç es puguin portar a terme al més aviat possible si fos necessari».

Experts a càrrec de la investigació Zoe Covid al Regne Unit van assegurar aquest dimecres que la protecció contra les infeccions per covid-19 en persones que estan completament vacunades amb els preparats d’AstraZeneca i Pfizer comença a disminuir en un termini d’uns sis mesos fins a un 67% i un 74%, respectivament.

A més, van assenyalar que, en el pitjor dels casos, la protecció que aporten aquestes vacunes contra el virus podria començar a decaure fins a situar-se per sota del 50% en avis i treballadors sanitaris a l’hivern.