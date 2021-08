La pandèmia ha causat 26 morts les últimes hores, segons les dades que ahir va fer públiques el departament de Salut. Des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut 23.268 defuncions per la malaltia.

Salut també va informar ahir que hi ha 5 pacients menys ingressats a les Unitats de Cures Intensives (UCI) per covid. En total són 456 en total als centres sanitaris de Catalunya. Els hospitalitzats a planta baixen i se situen en 1.371, quaranta menys que no pas el dia anterior.

1.836 casos nous

En paral·lel, s’han notificat 1.836 nous contagis confirmats per PCR o bé el test d’antígens, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 885.224 positius diagnosticats. La velocitat de transmissió va pujar fins a 0,83, i el risc de rebrot va disminuir 6 punts, fins als 219. Entre el 7 i el 13 d’agost era de 292 .

Dels pacients ingressats a les unitats de crítics, la majoria, en concret 217, tenen més de 50 anys. 18 persones tenen menys de 30 anys, i 15 en tenen entre 20 i 29. N’hi ha 1 que tenen de 10 a 19 anys i dos nens de menys de 10 anys també estan ingressats a l’UCI. Pel que fa als malalts ingressats a planta, 961 tenen més de 50 anys i 295 són menors de 50. La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 35,42 anys.