Almenys 170 persones van morir, tretze d’elles soldats estatunidencs, i 150 més van resultar ferides en l’atemptat suïcida perpetrat dijous pel grup gihadista Estat Islàmic (EI) a l’aeroport de Kabul, segons van informar ahir a Efe fonts sanitàries i pròximes als talibans.

Fins ara el nombre total de morts ascendeix a 170, entre ells soldats estatunidencs, i hi ha almenys 150 ferits, va assegurar una font pròxima als caps talibans, que va demanar l’anonimat.

Els Estats Units havia avançat que en l’atemptat havien mort 13 soldats estatunidencs i 18 més havien resultat ferits. També el Govern britànic va informar de la defunció de ciutadans d’aquesta nacionalitat.

Només l’hospital Wazir Akbar Khan de la capital afganesa va rebre 145 cossos sense vida després de l’atemptat a l’aeroport de la capital, i mig centenar de persones havien estat ateses per ferides greus, segons van revelar fonts sanitàries, que van demanar l’anonimat. A més, 16 morts més es van comptabilitzar a l’hospital de l’ONG italiana Emergency a Kabul, mentre que en aquest centre uns 40 pacients van ser ingressats també amb lesions per l’explosió, segons la mateixa font. No obstant això, el nombre total de víctimes de l’atemptat continua sent incert, perquè no hi ha un recompte oficial.

Amb l’arribada al poder dels talibans el 15 d’agost, després de la caiguda del Govern afganès, les oficines i les autoritats del servei públic van deixar d’oferir informació oficial sobre la situació sanitària del país. El coordinador mèdic de l’hospital Emergency a Kabul, Alberto Zanin, va informar que en les últimes hores anteriors havien augmentat el nombre de llits de 100 a 115 per a atendre aquesta emergència. «De moment, només hi ha quatre llits lliures», va escriure a Twitter sense precisar quants dels pacients són víctimes de l’atemptat. Moltes de les víctimes són nens, alguns molt petits, «que arriben amb ferides causades per fragments de metralla o per les ones de l’explosió i cremades», va relatar.

L’ONG va informar, a més, dels esforços dels sanitaris, que han doblat torns per atendre la situació després de l’explosió.