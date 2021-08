Un incendi ha devorat la façana d’un edifici de 20 pisos a Milà i s’han necessitat diverses hores per extingir-lo sense que s’hagin produït víctimes, ja que tothom ha pogut ser evacuat en el moment en que van sorgir les primeres flames.

L’incendi al gratacel situat al carrer Antonini a la perifèria de Milà, conegut com a ‘Torre del moro’, i on viuen 70 famílies va cremar durant diverses hores i pràcticament les flames han devorat tot l’edifici.

L’alcalde de Milà, Giuseppe Sala, ha afirmat que de moment es pot excloure que hi hagi víctimes entre els residents i ha elogiat el treball dels bombers, a qui ha vist «amb les mans cremades» en les tasques per extingir l’incendi, que va començar a les 17.35 hores. Al lloc, a més dels bombers, també van arribar 11 ambulàncies i diverses patrulles policials i es va haver d’acordonar tota la zona per la caiguda de material de la façana. Vint persones han sigut ateses per problemes lleus d’intoxicació per fum.

«Estem segurs que hi va haver temps per sortir, però mentre no es faci el control no podem estar segurs», va afegir l’acalde. «Quan vam arribar hi havia una petita flama que es podia veure des d’una finestra , vam poder pujar i cridar tothom que era allà», va dir un dels bombers, segons informa el ‘Corriere della Sera’. «Ens van dir que els plafons que cobrien l’edifici eren a prova de foc, en canvi es van cremar ràpidament com mantega» , va dir al diari milanès un dels residents.

El gratacel de 60 metres d’alçada i nova construcció, està revestit per làmines prefabricades de poliestirè que són les que s’han encès i han estès el foc des del pis 15, on va començar l’incendi, per tot l’edifici. De moment es desconeixen les causes del succés, que ha produït una gran columna de fum que es veia a tota la ciutat.