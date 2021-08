Mentre els Estats Units s’apressaven ahir a acabar les seves evacuacions el penúltim dia de les tropes a l’Afganistan, ahir l’aeròdrom va patir l’atac d e diversos coets. Un equip de l’agència de notícies Afp va confirmar que havien vist coets sobrevolant la capital afganesa, tot i que no van poder precisar quina era la procedència o l’objectiu.

Segons fonts dels EUA, les defenses antimíssils nord-americanes van interceptar fins a cinc coets que van ser disparats contra l’aeroport de Kabul a primera hora de dilluns. La Casa Blanca va confirmar l’atac amb coets contra l’aeroport i va assegurar que l’evacuació havia continuat sense interrupció. Els primers informes no van reportar cap mort nord-americà.

Segons un alt càrrec de seguretat de l’anterior Govern afganès, els projectils haurien sigut llançats des d’un vehicle a la zona nord de la ciutat, on hi ha l’aeroport, una possibilitat que també van suggerir els mitjans de comunicació locals.

Així mateix, veïns dels voltants de l’aeròdrom de Kabul van afirmar que havien sentit el so d’activació del sistema de defensa de míssils i que havien vist metralla caient del cel, fet que indicaria que almenys un coet va ser interceptat.

El president nord-americà, Joe Biden, que va fixar el dia d’avui, 31 d’agost, com a data límit per a la retirada de les seves forces de l’Afganistan i culminar dues dècades d’operació militar, es va dirigir a les seves tropes a causa de la contínua crisi de seguretat que es viu a la capital afganesa. «El president va reconfirmar l’ordre que els comandants redoblin els esforços per fer el que sigui necessari per protegir les nostres forces al terreny», va afirmar la Casa Blanca en un comunicat.

El nou atac té lloc després que la ciutat patís dues explosions diumenge que van deixar com a mínim sis víctimes mortals, una provocada per l’atac d’un dron nord-americà contra un vehicle en què viatjaven suposats membres d’Estat Islàmic i una altra per l’impacte d’un coet contra un habitatge. Totes dues van tenir lloc a prop de l’aeroport i en un moment de màxima tensió després que els EUA alertessin d’«amenaces creïbles» contra l’aeròdrom, on es concentren les tropes.

El Comandament Central dels Estats Units va informar que està investigant els informes de víctimes civils que hi ha hagut per l’atac amb drons. «Sabem que hi va haver explosions subsegüents substancials i potents com a resultat de la destrucció del vehicle, cosa que indica una gran quantitat de material explosiu a l’interior que pot haver causat víctimes addicionals», va afirmar.

Les tropes nord-americanes ara estan enfocades en la seva sortida del país, així com en la dels diplomàtics. No obstant això, des que va començar l’operació d’evacuació, el pla de sortida ha aconseguit treure del país més de 114.000 persones.

Un dels portaveus dels talibans, Zabihullah Mujahid, va insistir ahir que els atacs que els Estats Units ha llançat aquests últims dies en represàlia per l’atemptat contra l’aeroport de Kabul que va deixar 170 morts són «il·legals».