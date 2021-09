L’1 de setembre marca la tornada a la feina per a moltes persones però no per a l’oci nocturn, que suma mesos de tancaments mentre el Govern en descarta una reobertura pròxima. La tensió és tal en el sector que aquesta simbòlica data ha sigut l’elegida pels afectats per iniciar una acampada i una vaga de fam indefinides en ple centre de Barcelona (plaça de Sant Jaume) i denunciar que estan cansats de ser «la cap de turc d’ús polític» de la crisi sanitària mentre el ‘botellon’ creix sense treva. Empresaris de bars i discoteques encapçalen aquesta mobilització, que obre la porta a una bateria de mobilitzacions al llarg del mes.

Consideren «devastadora» la situació de l’oci nocturn a Catalunya, únic sector encara amb interiors tancats i exteriors amb tantes restriccions (horàries i de funcionament) «que impossibiliten sens dubte la viabilitat dels negocis». En un comunicat previ a l’inici de les protestes, la plataforma de lluita i suport a l’oci nocturn, que compta amb el suport de les patronals Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, Fecalon i España de Noche, vol defensar els drets d’empresaris i treballadors i poder «continuar» amb les seves «vides», després de gairebé 17 mesos al dic sec i en estat de «desesperació», relaten.

«Ens han arruïnat la vida, ens han tret el nostre aliment i ens han destrossat emocionalment i psicològicament en arrasar amb la nostra vocació», es queixen. Acusen el Govern d’una «nefasta i patètica gestió politicosanitària», per la qual cosa inicien mobilitzacions encapçalades per l’acampada que començarà dimecres a la tarda i l’inici d’un dejuni per part d’alguns dels seus representants.