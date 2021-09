Els integrants dels grups antivacunes implicats en l’operació policial duta a terme ahir en sis ciutats d’Itàlia pretenien cometre «accions violentes» per «modificar o condicionar la política governamental i institucional en matèria de campanya de vacunació» i actuar contra «objectius institucionals». Els vuit sospitosos, membres del grup de Telegram Els Guerrers i identificats per la Policia a Milà, estan acusats d’instigació a delinquir per planejar «delictes amb connotacions de violència contra persones i coses» com a part d’iniciatives «per a afirmar les creences» dels antivacunes, segons la recerca coordinada per la fiscalia antiterrorista milanesa. Les forces de l’ordre van llançar ahir a la matinada una operació a Roma, Milà, Bèrgam, Reggio Emília, Pàdua i Venècia per escorcollar els domicilis i els equips informàtics d’integrants de grups antivacunes que «han mostrat intencions violentes.