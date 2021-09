La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va assegurar ahir que el Govern està obert «a negociar el que calgui» sobre l’aeroport si es manté l’equilibri entre garantir «un aeroport de primera» i el «respecte estricte per les directives mediambientals».

Després que la ministra de Transports, Raquel Sánchez, digués que encara hi ha 20 dies de marge per reprendre l’acord del 2 d’agost entre Govern i Executiu espanyol, Vilagrà va dir que «s’ha de ser seriós i conseqüent amb les directives europees». Fonts de la Presidència, però, van assegurar que veuen els 20 dies com un «xantatge» i que no veuen marge per revertir la situació amb aquesta data.

«Volem un aeroport de primera, ser un hub internacional, i respecte per les directives mediambientals. En aquest equilibri ens hi trobaran i, evidentment, podem negociar el que calgui», va afirmar Vilagrà. Fonts de la Presidència van assegurar que el Govern mai havia assumit una afectació de la Ricarda en l’acord del 2 d’agost, i que el pacte era que el traçat no es decidiria fins al Pla Director, de manera que s’havia de separar la inversió del traçat.

En una entrevista al diari El Periódico, la ministra Sánchez diu que encara es podria fer la inversió a l’aeroport del Prat, però exigeix al president Pere Aragonès que «es ratifiqui» en l’acord del 2 d’agost. «Si el Govern de la Generalitat, en boca del seu president, manifesten que accepten i es ratifiquen en l’acord que es va assolir el 2 d’agost, mantindríem l’acord en els seus termes per ampliar el Prat minimitzant l’impacte ecològic sobre la llacuna de la Ricarda», afirma la ministra de Transports.

És en el Pla Director on es preveia la negociació sobre les condicions d’una eventual invasió de la Ricarda, que el DORA, el document que preveu que recull les inversions, no precisa en distància, però sí que contempla. Segons va afirmar el vicepresident Jordi Puigneró divendres, l’acord del 2 d’agost era «prou obert» per poder negociar en el Pla Director les qüestions tècniques precises que permetessin una afectació «mínima, si pot ser zero, a l’espai natural».

La CUP creu que l’ampliació del Prat ha estat una trampa

La presidenta de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, va assegurar ahir que les negociacions que s’han dut a terme per a l’ampliació de l’aeroport del Prat entre la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol han estat una «trampa i un xantatge» de l’executiu de Pedro Sánchez.