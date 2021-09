1.561.627 alumnes d’infantil, primària, secundària i formació professional començaran avui el curs escolar 2021-22 a Catalunya, el tercer consecutiu afectat per la pandèmia, amb el compromís de garantir la major presencialitat possible i amb la previsió que els alumnes amb pauta completa no es confinin encara que siguin contacte d’un estudiant positiu per covid. El nou curs tindrà 2.173 alumnes menys que l’anterior. El protocol d’aquest curs permetrà les activitats extraescolars, sempre que es facin amb un màxim d’entre 10 i 15 alumnes. Les festes escolars també es podran fer però preferiblement a l’aire lliure.

Segons les dades de la Conselleria de Salut actualitzades ahir, el 57,4% dels joves d’entre 12 i 19 anys ja tenen la pauta completa, bé perquè s’han posat les dues dosis o perquè se’ls ha administrat la monodosi de Janssen) o perquè se’ls va diagnosticar de covid abans de rebre la primera vacuna. En concret, a la franja de 12 a 19 anys el 70,5% han rebut ja la primera dosi i el 49,2% la segona, per la qual cosa són encara, a les portes de l’inici del curs escolar, els que tenen un percentatge més baix a Catalunya amb la pauta completa.

En el conjunt de Catalunya, un total de 5.795.159 persones han rebut la primera dosi i 4.899.320 la segona, mentre que tenen la pauta completa -per haver rebut les dues dosis, la vacuna monodosi Janssen o per haver estat vacunats després de donar positiu, en els casos de 65 anys o menys- un total de 5.542.426.

D’aquesta forma, sense comptar amb els menors de 12 anys -als quals encara no s’ha començat a vacunar-, el 82% dels catalans han rebut la primera dosi, el 69,5% la segona i el 78,5% tenen la pauta completa. Per franges d’edat, la que té un percentatge més baix en el ritme de vacunació, després de la de 12 a 19 anys, és la de 20 a 29 anys.

Instituts i vacunació

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, anunciava ahir que els centres educatius podran tenir informació dels alumnes que estan vacunats -ja que aquesta setmana aprovaran en el Govern un decret per facilitar-ho- i que en els instituts on hi hagi percentatges de vacunació inferiors a la mitjana es plantegen acudir a subministrar dosis «en bloc».

«Segurament ho farem. Anirem als instituts o a prop a vacunar», va indicar Cambray en una entrevista a RAC1, en la qual ha precisat que aquest procediment ho durien a terme «en bloc, per accelerar la protecció d’aquests centres» i que es podria fer abans que acabi aquest mes de setembre. Cambray va insistir que els alumnes han de portar la mascareta a les aules, ja que si no, no podrien entrar a l’escola o se’ls podria expulsar de classe.

Sobre la vacunació per a la franja de 5 a 12 anys, ha indicat que «és molt possible» que es pugui activar a partir de gener o febrer. «Quan tinguem una vacuna testada totalment, amb totes les anàlisis i els requisits, començarem a implementar-la» a aquesta franja, va apuntar.

A més, també va anunciar que els centres educatius estaran informats dels alumnes que estan vacunats, i que ho faran a través de Traçacovid, ja que aquest dimarts el Govern té previst aprovar un decret llei per donar cobertura jurídica al tractament d’aquestes dades.

1.200 nous professionals

Pel que fa a les plantilles, es mantenen els 8.200 reforços extra que es van incorporar al sistema el curs passat per la pandèmia i s’incorporaran 1.200 professionals. D’aquests, 894 són mestres i professors, 112 personal d’atenció educativa, 143 d’administració i serveis, 98,5 d’educació inclusiva i 101 d’unitats d’acompanyament.

Aquest curs continuarà també el desplegament del pla digital i es posarà en marxa un pla de salut emocional. Així, es repartiran qüestionaris als alumnes a partir de 5è de primària per conèixer els efectes produïts per la pandèmia. També s’impulsarà un espai físic de trobada als centres per tal que els joves puguin expressar les seves emocions. A més, es contractaran 101 professionals en equips d’assessorament, entre pedagogs, psicopedagogs i psicòlegs.

Els indicadors epidemiològics empitjoren a la Catalunya Central

La Catalunya Central té els indicadors a l’alça. La taxa de reproducció de la covid-19 puja quatre centèsimes per sobre de l’Rt registrada la setmana del 26 d’agost a l’1 de setembre i supera el llindar de l’1, situant-se en 1,02 punts segons l’últim balanç publicat pel departament de Salut. El risc de rebrot augmenta 1 punt, fins als 183. La incidència a set dies és de 87 punts i el 5,67% de les proves que es fan donen positiu. La regió no suma nous morts en l’últim balanç, però sí que comptabilitza 60 contagis. La regió comptabilitzarà 52 ingressats, tres més que dissabte.

Pel que fa al conjunt del territori, l’Rt puja tres centèsimes, fins a 0,84, mentre el risc de rebrot continua lleugerament a la baixa i se situa en 94. No es va notificar cap mort i es van comptabilitzar 469 nous contagis. Salut va declarar 10 hospitalitzats menys.