Lluny de retrocedir davant les reticències de la direcció nacional del PP, Isabel Díaz Ayuso ha reiterat la seva aposta per liderar el partit a Madrid i demana celebrar aviat el congrés per donar «normalitat» a l’organització, mentre a Gènova el malestar és cada dia més evident.

El desacord, que ha crescut en l’última setmana, podria fins i tot immortalitzar-se en una foto: la de l’absència de Díaz Ayuso a la taula de presidents autonòmics de la convenció nacional del PP el 2 d’octubre a València. Si finalment el seu viatge als Estats Units fa que no hi assisteixi, serà l’única que quedarà fora de la instantània. Després que el president del PP, Pablo Casado, introduís en la pugna pel poder de la formació l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta madrilenya ha deixat enrere la cautela inicial amb què, després de confirmar-se la seva candidatura, evitava el debat orgànic.

Amb el palau de Fuensalida, a Toledo, com a escenari, divendres ja va deixar anar l’argument amb què el seu entorn sosté la seva decisió: el de Madrid és l’únic partit que no està liderat per un president autonòmic i l’objectiu és retornar a la normalitat.

Ayuso va explicitar en públic els motius per presentar-se després que Gènova s’abonés a la tercera via: que un tercer -ni alcalde, ni presidenta- lideri l’organització per assegurar que les tasques de Govern no treuen múscul al partit.