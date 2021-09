Els representants del Govern i de la Generalitat a la taula de diàleg sobre Catalunya que es va reiniciar ahir a la tarda van acordar treballar a partir d’ara de manera discreta i en trobades periòdiques. Així consta en els comunicats emesos per totes dues parts al final de la reunió que es va celebrar després de la que van mantenir al Palau de la Generalitat el cap de l’Executiu espanyol, Pedro Sánchez, i el president del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès. Els dos presidents es van sumar a l’inici de la taula de diàleg després de reunir-se sols durant gairebé dues hores. Els dos presidents també es van fer una fotografia amb els 4 membres de la part del govern espanyol i els 2 de la part catalana a les cotxeres del Palau. Més tard, Sánchez i Aragonès van comparèixer per separat per valorar la seva trobada. Després de la compareixença, Sánchez va marxar del Palau i es va traslladar a la cafeteria El Fornet del carrer Pallars per fer un cafè durant un quart d’hora amb el cap dels socialistes catalans, Salvador Illa.

Posicions allunyades

Hi ha coincidència que les posicions estan allunyades i alguns paràgrafs dels comunicats ho demostren, però també en la disposició al diàleg per intentar arribar a acords. El Govern espanyol fia principalment aquesta esperança al fet que s’avanci en la denominada «Agenda del Retrobament», un document que ha realitzat amb 44 de les 45 demandes que ha recopilat dels presidents de la Generalitat en els últims anys. La que queda fora és l’aposta per l’autodeterminació i la celebració d’un referèndum.

Si Sánchez va lliurar una còpia d’aquesta agenda a Aragonès, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, coordinador de la delegació de l’Executiu central, la va donar en mà també als representants de la Generalitat a la taula. L’Executiu central recalca que aquesta Agenda per al Retrobament pretén establir les bases d’un projecte d’unitat on es recuperin els afectes i on Catalunya torni a ser un dels motors econòmics d’Espanya.

«És una invitació al diàleg i a l’acord i suposa una ampliació d’horitzons, incorporant altres matèries, com les infraestructures, el creixement econòmic, la sanitat, els serveis socials i el medi ambient; i és un compromís amb la ciutadania catalana», afirma el comunicat de Moncloa. De la mateixa forma, considera imprescindible que les institucions catalanes «liderin un diàleg honest i sincer també entre catalans».

Per la seva banda, el Govern català va destacar en el seu comunicat que la seva delegació, formada pels consellers Roger Torrent i la santpedorenca Laura Vilagrà, havia traslladat la seva aposta per «l’amnistia i l’autodeterminació» com a vies per resoldre el «conflicte polític».

Així mateix, els consellers van aprofitar la trobada per reclamar al Govern central que en la taula de diàleg només es parli d’aquest conflicte, i que els debats relacionats amb inversions o infraestructures es deixin per a les comissions bilaterals.

Malgrat les «postures allunyades» entre les dues delegacions, la Generalitat celebra el to «constructiu» de la trobada, que en la seva opinió va ser «operatiu» per començar a treballar darrere d’un acord entre totes dues parts, que el Govern de la Generalitat recalca que «haurà de ser avalat per la ciutadania de Catalunya a través d’una votació». Per part del Govern, a més de Bolaños, van participar en la taula de diàleg la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz; la ministra de Política Territorial i portaveu, Isabel Rodríguez; i el titular de Cultura Miquel Iceta.