Una dona de 52 anys va ser assassinada ahir a punyalades al seu domicili de la Corunya i la Policia Nacional busca la seva parella, un home de 48 anys, com a suposat autor del crim masclista. Cap a les dues de la matinada un home va trucar al 091 per alertar que havia trobat la seva mare sense vida en una habitació del seu habitatge després de tornar de treballar. L’home buscat tenia antecedents de violència masclista amb dues dones més, però no amb la víctima.