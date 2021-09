El nombre de grups escolars estables confinats a Catalunya es va doblar ahir i ja n’eren 62, 31 més que en el recompte anterior, i no hi havia cap centre tancat per brots de coronavirus.

El nombre d’alumnes confinats va créixer en un dia en 702 ahir ja n’eren 2.235 a tot Catalunya, des dels 1.533 notificats dijous, als quals s’han de sumar 145 docents i personal i un altre confinat de personal extern que van ser positius en covid-19 o contactes estrets.

Aquestes dades figuren en l’aplicació Traçacovid, creada el curs passat per la Conselleria d’Educació per informar sobre la incidència de la pandèmia en l’àmbit escolar, i que s’ha tornat a engegar amb l’inici de l’actual curs escolar 2021-2022.

Segons l’aplicació, elaborada a partir de la informació que ofereixen els centres educatius, ahir hi havia 54 (dijous n’eren 29) centres escolars que tenen grups d’alumnes confinats, la qual cosa suposa l’1,06% del total.

Els 62 grups d’alumnes confinats (0,09% del total de 72.000 grups creats a tot Catalunya) pertanyen a centres educatius situats a les comarques del Berguedà, Bages, Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Ripollès, Osona, Selva, Barcelonès, Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Tarragonès, Alt Camp, Garrigues, Segrià i Baix Ebre.