La policia italiana ha detingut aquest dijous l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a l'aeroport de Sardenya, segons han confirmat a l'ACN fonts jurídiques.

L'oficina de Puigdemont ha assegurat a través d'un comunicat que aquest divendres mateix, l'excap del Govern català passarà a disposició dels jutges de la Cort d'Apel·lació de Sasser (Sardenya), que és competent per decidir sobre la seva posada en llibertat o la seva possible extradició.

Puigdemont s'havia desplaçat a l'illa italiana des de Brussel·les (Bèlgica) per participar aquest 24 de setembre en un seguit d'actes oficials a la ciutat de l'Alguer, entre els quals figurava una visita a l'aplec internacional de l'Adifolk i reunions amb el president de la regió autònoma de Sardenya i amb el síndic de l'Alguer.

Hi ha confusió a l'entorn del motiu de la detenció, atès que algunes fonts indiquen que ha estat per l'ordre de detenció internacional que va demanar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena mentre altres fonts afirmen que aquestes ordres no estan en vigor perquè Llarena les va retirar. Cal recordar que Puigdemont no gaudeix de la immunitat europarlamentària perquè a finals de juliol el Tribunal General de la Unió Europea la hi va retirar.

L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que els eu client ha estat detingut a Sardenya, "on acudia com a eurodiputat". "Aquesta detenció és en funció de l'euroordre del 14 d'octubre de 2019 que, per imperatiu legal, segons estableix l'estatut del TJUE, està suspesa", ha assegurat Boye en una piulada.

Segons ha recordat l'advocat, Espanya va informar al Tribunal General de la Unió Europea, com recull una resolució del 30 de juliol, que "cap país executaria una ordre d'aquestes característiques". De fet, Boye ha dit que en aquest context, el vicepresident del TGUE havia dit que si fos necessari caldria demanar una nova mesura cautelaríssima.

Les primeres reaccions a la detenció no s'han fet esperar. L'advocat Josep Costa ha indicat a Twitter: "Espanya acaba de provocar la detenció d'un eurodiputat per part d'un altre estat membre de la UE. Ho ha aconseguit enganyant el Tribunal de Luxemburg, doncs varen dir que això no passaria. La detenció durarà màxim unes hores, però la vergonya d'Espanya quedarà per a la història".

Les reaccions a la detenció de Puigdemont

ERC ha expressat "tot el suport" a l'expresident Carles Puigdemont. En una piulada, el partit presidit per Oriol Junqueras ha assegurat que "la repressió no s'atura". "Només hi ha un camí: amnistia i autodeterminació", han afirmat els republicans.

El president del PP, Pablo Casado, ha assegurat que l'expresident català Carles Puigdemont "ha de ser jutjat a Espanya pel seu cop a la legalitat constitucional". En una piulada després de la detenció de Puigdemont a Sardenya, el popular ha assegurat també que el president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha de comprometre "a respectar la sentència de la justícia sense indults a canvi de seguir en el poder".

El president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha assegurat aquest dijous després de la detenció de Carles Puigdemont que "sempre és una bona notícia que la policia arresti un pròfug de la justícia". En una piulada, el líder de Cs a Catalunya ha dit que "a l'espera de saber l'abast de la notícia", els "demòcrates" celebren que "la impunitat dels enemics de la democràcia toqui la seva fi".