La consellera d'Exteriors, Maria Victòria Alsina, ha considerat en nom del Govern que la detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont aquest dijous a Sardenya és "irregular", perquè "té immunitat" com a eurodiputat i perquè les euroordres de detenció del Tribunal Suprem "estan en suspensió". En declaracions a TV3, la titular de la cartera catalana d'Exteriors ha dit des de Roma, on es troba de viatge oficial, que tan bon punt ha conegut la detenció, el seu equip s'ha posat a treballar perquè "totes les persones que ho han de saber ho saben". Exteriors també estudia el tema amb els advocats perquè "la irregularitat acabi amb la màxima celeritat". "Tots recordem Alemanya i estem convençuts que Itàlia farà el mateix".

El Consell per la República considera "il·legal" la detenció de Puigdemont

El Consell per la República ha considerat "il·legal" la detenció de Carles Puigdemont perquè l'euroordre que l'ha motivat està "suspesa". En un fil a Twitter, l'entitat afirma que la detenció és "contrària" a la doctrina del Tribunal de Justícia de la UE, segons la qual l'ordre de detenció emesa pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena l'octubre del 2019 estava desactivada. El Consell ha recordat que l'estat espanyol "va reconèixer" aquesta suspensió davant del Tribunal General de la UE i que "així ho va recollir el mateix Tribunal" en la resolució del 30 de juliol, "on s'explicitava que cap país de la UE no executaria aquesta euroordre". L'entitat acusa l'Estat de "joc brut".

"Posem en marxa tota la nostra maquinària jurídica per tal que la legalitat s'imposi davant de les maniobres del Tribunal Suprem espanyol contra el dret europeu perquè el president sigui alliberat de manera immediata", ha indicat el Consell per la República. "Per més joc brut que faci l'Estat espanyol en la seva deriva autoritària i repressiva, el camí cap a la República és, més que mai, irreversible", ha reblat.