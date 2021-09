La vacunació no remunta a Catalunya, on s’han administrat aquesta última setmana un 32% de vacunes contra la covid menys que l’anterior, una baixa demanda que, sumada a un error en les projeccions del Departament de Salut, ha comportat que hagin caducat 69.129 dosis.

La vacunació segueix perdent força, perquè aquesta última setmana es van posar 108.595 injeccions (7.255 de les quals terceres dosis), un 32% menys que la setmana anterior, que ja va ser fluixa amb 159.758 dosis, i molt lluny de l’objectiu del Departament de Salut de recuperar el ritme de 500.000 injeccions setmanals d’abans d’estiu.

En una roda de premsa telemàtica, la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, va explicar que les 69.129 dosis caducades (corresponents a 9.103 vials i que suposen el 0,6% del total) es van descongelar en previsió d’una demanda més elevada de la que hi ha hagut i han superat el termini de 30 dies que poden conservar-se en nevera.

En haver obert la vacunació sense cita prèvia per captar els no immunitzats, «l’ajust entre l’oferta i la demanda és més difícil, perquè no saps qui vindrà», va justificar Cabezas.

En tot cas, la secretària de Salut va assegurar que ja estan treballant logísticament perquè «no en caduqui cap més», mentre que les que ja han superat els 30 dies després de la descongelació quedaran guardades, a l’espera d’indicacions del Ministeri de Sanitat.

El grup que més preocupa en la campanya de vacunació és el del 20 a 29 anys, en què el 34% dels joves encara no s’ha iniciat; per això Salut va decidir actuar per apropar la vacunació als més joves amb l’obertura de punts d’immunització sense cita prèvia als campus universitaris. Però des que es van obrir, coincidint amb l’inici del curs, aquests centres han administrat només 1.297 injeccions, que són «relativament poques» en relació amb la població en edat universitària perquè «una part important» d’aquest col·lectiu ja està vacunat, va admetre Cabezas. Cabezas va alertar que la covid també es pot complicar entre els joves: a les UCI hi ha 11 crítics menors de 40 anys (10 d’ells no vacunats) i en aquesta cinquena onada hi ha hagut 6 morts per covid en la trentena o més joves (5 no vacunats).

La caiguda de la vacunació obliga el Departament de Salut a replantejar el «grau d’utilitat» dels grans punts d’immunització, que previsiblement es reduiran perquè la campanya entra en una fase de treball més comunitari.

L’objectiu, va explicar Cabezas, és apropar-se a població principalment des dels CAP, que saben com treballar amb persones influents o líders religiosos i comunitaris, amb la finalitat de penetrar a barris vulnerables i amb població immigrant que no se sent cridada per a la vacunació o a la qual no li arriba la informació. Cabezas va indicar que concentren tots els esforços en aquestes estratègies, que fa mesos que estan desplegades, i unes altres també en marxa com la col·laboració amb esportistes i influencers, però en canvi ha descartat noves accions, i així va aparcar la possibilitat de donar incentius en cultura i oci als qui es vacunin.