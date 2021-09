Aquest procediment està mort, falta que s'emeti el certificat de defunció". Així s'ha expressat aquest dissabte a Catalunya Ràdio l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a punt d'agafar un avió cap a Sardenya per avaluar la situació amb els advocats italians. Boye ha instat a crear comissions d'investigació al Congrés dels Diputats i al Parlament per determinar "què està passant amb la persecució de l'independentisme i de l'exili, quins recursos públics s'estan gastant i quantes irregularitats s'estan cometent". "El poder judicial (espanyol) no pot ser aliè al control per part d'altres poders de l'Estat", ha opinat.

En tot cas, Boye ha remarcat que l'expresident té la seva immunitat "plenament reconeguda" a excepció del que tingui relació amb "una euroordre que es troba suspesa". Segons ell, això és justament el que reconeix divendres el jutjat italià.

En preguntar-li per què el van detenir a Itàlia, ha constatat que ha passat el que va succeir a Alemanya: "una coordinació policial i uns desitjos irrefrenables d'empresonar un eurodiputat". Boye ha dit que ell vol pensar que el president del govern espanyol no tenia coneixement del que estava passant, i ha responsabilitzat directament el jutge Pablo Llarena.

Sobre la citació del 4 d'octubre perquè Puigdemont declari davant del tribunal italià, el seu advocat ha indicat que l'expresident "sempre ha estat a disposició de la justícia dels països democràtics", i ha assegurat que compareixerà per la via que el tribunal estableixi.