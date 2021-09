L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que es presentarà presencialment el proper 4 d'octubre a la vista oral al tribunal de Sàsser, a Sardenya, per resoldre definitivament la seva situació a Itàlia, després de ser arrestat dijous passat per l'execució de l'euroordre dictada pel Tribunal Suprem espanyol. Ell i el seu advocat, Gonzalo Boye, han confirmat que hi aniran físicament i també que confien plenament en la justícia italiana.

Puigdemont, que aquell dia té sessió plenària al Parlament Europeu, ha dit que segurament la seguirà de forma telemàtica. A més, Boye ha confirmat que aviat presentaran la petició de mesures cautelars al Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) per aconseguir de nou la immunitat.

Puigdemont ha opinat aquest dissabte a la tarda que la trobada entre els governs espanyol i català de fa uns dies no va ser una "taula de negociació, sinó de diàleg". Segons ell, tot i que és bo que hi hagi diàleg, en una mesa de negociació es busquen acords concrets. A més, ha criticat que "una part de l'independentisme no ha estat acceptada". "Potser el govern espanyol només vol dialogar amb que li dona suport parlamentari, i potser per això volen la meva detenció", ha opinat. Tot i això, ha assegurat que el problema en la presència de membres de JxCat a la taula de diàleg és més de la part espanyola que de la part catalana. "No ens hi volen", ha conclòs.

Puigdemont no ha volgut opinar sobre els detalls d'aquella reunió perquè ha dit que no és actor ni vol ser-ho de la política interna catalana. "Al Govern no li dono cap consell, estic i estaré sempre al seu costat, com li vaig dir al president Aragonès quan va ser investit", ha dit. També ha assegurat que ell no "tutela" el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ni cap altre conseller, igual com tampoc ho va fer amb l'anterior president de la Generalitat, Quim Torra. Tampoc supervisa les relacions dels socis de govern, ha assegurat, però sí que ha demanat que "es defensi fil per randa allò signat, en lletra i esperit".

Puigdemont, que s'ha vist amb Aragonès a la Delegació del Govern a l'Alguer abans de la roda de premsa, ha agraït "l'esforç" del president de la Generalitat per ser a Sardenya i donar-li suport. L'expresident ha dit que no ha parlat de política catalana amb Aragonès, sinó de la seva situació judicial, i ha admès que tots dos s'han emocionat pel "simbolisme" de retrobar-se a l'Alguer en aquestes circumstàncies. "Sento desil·lusionar, però ni ens hem tirat els plats pel cap ni hem arribat a acords", ha conclòs.