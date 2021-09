L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reaparegut aquest dissabte a l'Aplec Internacional organitzat per l'Associació per a la Difusió del Folklore (Adifolk) després de la seva posada en llibertat. Tal i com tenia previst abans de la seva detenció dijous a la nit, Puigdemont ha participat en les activitats de l'aplec i ha saludat els seus organitzadors. Està previst que l'expresident ofereixi una atenció als mitjans aquesta tarda. Abans, al migdia, serà rebut pel Síndic de l'Alguer i pel president de Sardenya, juntament amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.