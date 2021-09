Un altre macrobotellot va tornar a omplir a la matinada d’ahir la plaça d’Espanya de Barcelona, l’avinguda de Maria Cristina i el parc de Joan Miró de milers de joves (molts d’ells menors d’edat) en una festa improvisada. La trobada va acabar en una batalla campal amb el llançament d’ampolles de vidre entre els assistents i contra la Guàrdia Urbana. Després de la intervenció dels cossos policials a les cinc de la matinada, la zona va acabar desallotjada passades les set del matí. Hi va haver un nombre important de ferits i destrosses, entre aquests, al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona, el gran vacunòdrom català contra la covid.

Igual que va passar la primera nit de les festes de la Mercè de Barcelona, milers de joves es van tornar a congregar als voltants de la plaça d’Espanya per celebrar un «macrobotellon» que incomplia totes les restriccions sanitàries. Passada la matinada, la zona era plena de joves ballant i bevent alcohol des del parc de Joan Miró fins a les fonts de Montjuïc. Eren molts més que els prop de 15.000 concentrats el dia anterior, i tots buscaven el mateix: «Festa, diversió, conèixer gent... Estem farts que no ens deixin fer res», comentaven molts assistents, la pràctica majoria menors de 20 anys.

Ja entrades les dues de la matinada, van començar a registrar-se els primers ferits per baralles. El SEM, amb l’ajuda dels Mossos i la Guàrdia Urbana, van muntar un espai especial per atendre’ls. Atacs d’ansietat després de robatoris de telèfons mòbils, marejos i malestar causats per l’abús d’alcohol, però sobretot ferits per ampolles de vidre. Des de les dues fins a dos quarts de sis de la matinada era constant el degoteig de joves plens de sang per cops d’ampolla a tot el cos. Els agents també van comptar una xifra voluminosa de ganivetades.

El desplegament policial va ser insuficient, tenint en compte la gran quantitat d’assistents. El pla per aturar les macrofestes havia fet aigües. «És incontrolable», confessava un agent de la Guàrdia Urbana que havia estat al mateix lloc la nit anterior. Malgrat això, en tot moment quatre furgonetes dels antiavalots dels Mossos i la Guàrdia Urbana es van situar al final de Maria Cristina, a l’avinguda de Rius i Taulet, per mirar de limitar l’espai de la festa. Allà, un grup minoritari de joves van atacar els cossos policials. Van llançar ampolles de vidre, van cremar un cotxe aparcat a la carretera, en van destrossar un altre i van rebentar els vidres del Palau de Congressos de Fira de Barcelona. També van utilitzar diversos extintors del Palau i van cremar contenidors i xiprers de l’avinguda Maria Cristina. A les set del matí, els agents dels antiavalots de la Guàrdia Urbana els van aconseguir replegar. La festa va acabar plena d’escombraries per tots costats i el vacunòdrom massiu més gran de Catalunya destrossat.