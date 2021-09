El nombre de pisos on s’exerceix la prostitució a l’Alt Empordà ha augmentat els darrers mesos, arran del tancament dels prostíbuls per la pandèmia. Des de la Fundació Apip-Acam, que dona suport a les dones, expliquen que quan van als habitatges no es troben les mateixes, ja que van canviant constantment. Això fa que sigui «complicat» saber quantes n’hi ha o fer-ne el seguiment. La responsable del programa Dona d’Apip-Acam, Natàlia Massé, dona per fet que quan obrin els prostíbuls moltes d’elles hauran de tornar a la zona de la Jonquera i rodalia. Massé també destaca la feina que han fet conjuntament amb les administracions per facilitar l’accés als serveis socials d’aquestes dones, especialment perquè es puguin vacunar contra la covid-19.

Una de les ciutats que ha vist com s’incrementaven els pisos on s’exerceix la prostitució és Figueres. En concret, Apip-Acam té coneixement i contacte amb una trentena d’habitatges de la capital de l’Alt Empordà on hi ha dones que, en altres circumstàncies, estarien en un prostíbul. I és que la pandèmia i el conseqüent tancament de molts locals de la zona transfronterera ha fet que aquest negoci s’hagi traslladat en pisos. En aquest sentit, la responsable del programa Dona d’Apip-Acam, Natàlia Massé, recorda que si això passa és perquè «hi continua havent-hi una demanda».