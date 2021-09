Una nena de cinc anys ha mort atropellada accidentalment per la seva mare a Girona. Els fets van passar aquest diumenge cap a les 7 de la tarda al carrer Riera Pelegret, al barri de Montilivi, quan la mare estava aparcant i, per causes que s'estan investigant, va envestir la seva filla.

La Policia Municipal es va personar al lloc en rebre l'avís i ha obert diligències, que ha tramès al jutjat. Fins al lloc de l'accident també s'hi van desplaçar efectius dels Mossos, dels Bombers i del SEM, que no van poder fer res per salvar-li la vida.

La criatura va morir poc després de patir l'impacte malgrat els intents per reanimar-la. Bombers i SEM li van practicar les maniobres RCP, però no van ser fructíferes.