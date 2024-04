El PSOE celebra la decisió de Sánchez i promet seguir treballant per la "regeneració democràtica"

El portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Patxi López, i el secretari d'Organització del partit, Santos Cerdán, han estat alguns dels càrrecs socialistes que han celebrat la decisió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de continuar al càrrec. En missatges a X, López ha afirmat que avui ha guanyat "la democràcia". "La mentida no pot amb la veritat", "l'insult no guanya a l'argument", i "l'odi d'alguns discursos no s'imposa a la convivència", ha escrit.

Cerdán, també a X, ha afirmat que el PSOE seguirà treballant "sense descans" per "la regeneració de la democràcia", per "seguir consolidant drets" i "perquè prevalgui la política neta". "Plantarem cara als desafiaments que vindran amb més força que mai", ha escrit.

La portaveu del PSOE, Esther Peña, també ha celebrat la decisió. "Gràcies president, per defensar la democràcia, per promoure la decència i per lluitar per una Espanya solidària i valenta".