Pedro Sánchez anuncia que continua al càrrec tot i la causa oberta contra Begoña Gómez

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez confirma que es manté al càrrec després de paralitzar la seva agenda durant cinc dies per reflexionar si volia seguir al capdavant del govern després que un jutge de Madrid obrís diligències a la seva dona, Begoña Gómez. Encara que Sánchez ha lamentat que s'hagi "intentat destruir la dignitat" de la seva família, assumeix el repte de mantenir-se al capdavant del govern per lluitar per "la regeneració democràtica en un moment en què es confon llibertat d'expressió amb llibertat de difamació".

En la compareixença des de la Moncloa i sense preguntes ni periodistes, Sánchez ha assegurat que és conscient que "la campanya de descrèdit", que ja tant ell com la seva dona fa 10 anys que en són víctimes, "no s'aturarà". Tot i això, ha anunciat que decideix seguir "amb més força si es pot al capdavant de la presidència d'Espanya."

"No és un punt i seguit sinó un punt i a part, assumeixo el compromís de treballar per la regeneració", ha confirmat. Ho ha fet després de traslladar-se a la Zarzuela per comunicar-li la decisió fruit de la "reflexió" que va iniciar el passat dimecres.

Una resposta "clara"

Després de trobar-se amb el cap de l'Estat, Sánchez ha comunicat l'anunci a la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, al ministre de la Presidència, Félix Bolaños i al secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Amb el seu anunci, Sánchez posa punt final a cinc dies d'absolut silenci –també respecte als seus ministres- en què no ha assistit a cap acte, tampoc al comitè federal del PSOE que es va convertir en un clam perquè no dimitís.

L'al·locució de Sánchez, que s'ha produït a l'escalinata d'entrada a La Moncloa, ha començat amb un recordatori de la carta que va publicar dimecres passat, i on denunciava l'assetjament que havien patit ell i la seva família des de feia anys. "Després d'aquests dies de reflexió tinc la resposta clara", ha començat el president en un discurs on ha dit que no hi ha cap "honor" que "justifiqui" la destrucció de la dignitat de les persones que estima.

El paper de la dona

"La carta que vaig enviar potser va provocar desconcert, perquè no obeeix a cap càlcul polític", ha manifestat el president abans de reconèixer que en la missiva admetia el dolor que li provocava la pressió mediàtica i judicial contra la seva dona. "Vivim en una societat on només se'ns ensenya i se'ns demana mantenir la marxa a qualsevol preu", ha lamentat.

"Si permetem que es torni a relegar el paper de la dona a l'àmbit domèstic havent de sacrificar la seva carrera professional en benefici de la del seu marit i que la falta de raó es torni en rutina, haurem fet un dany irreparable a la nostra democràcia. Exigir resistència incondicional als líders és posar el focus a les víctimes, i no als agressors", ha asseverat Sánchez. "Confondre llibertat d'expressió amb llibertat de difamació és una perversió democràtica de desastroses conseqüències", ha afegit.

"Neteja i regeneració"

En el seu discurs, que ha durat menys de deu minuts, Sánchez ha agraït les mostres de suport que ha rebut els darrers dies, particularment des de les files del PSOE, que dissabte va fer un crit unànime per demanar la seva continuïtat. A parer seu, aquesta "mobilització social" ha "influït decisivament" en la seva tria. "Assumeixo el compromís de treballar sense descans amb fermesa i serenitat per la regeneració pendent de la nostra democràcia", ha recalcat el president.

"Només hi ha una manera de revertir aquesta situació, que la majoria social, com ha fet aquests cinc dies, es mobilitzi en una aposta decidida per la dignitat i el sentit comú, posant fre a la política de la vergonya que fa massa temps que patim. Això no va d'un dirigent, va de decidir quin tipus de societat volem ser", ha explicat Sánchez. A parer seu, cal obrir ara pas a una "neteja" i "regeneració" que acabi amb el "fang" que contamina la vida pública de "pràctiques tòxiques".