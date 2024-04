Enquesta flaix del CIS sobre la carta de Sánchez: el 41,1% creu que té raó, el 38,8% no

El CIS ha fet pública una enquesta flaix sobre la carta de Pedro Sánchez després de l'obertura de la causa contra la seva dona, Begoña Gómez, on els que creuen que el president espanyol té raó en el que planteja (41,1%) s'imposen per la mínima als detractors (38,8%). En canvi, quan es pregunta pel "gest" i "actitud" de Sánchez, els que no estan d'acord amb com ha actuat el president (44,6%) superen els que expressen aquest suport (43,1%). La meitat dels enquestats, un 48,2%, creu que l'obertura de la causa contra la parella de Sánchez "és una manera d'intentar fer mal" al president, i només un 30,5% veu justificada la decisió del jutge. El 82,6% creu que la justícia espanyola "a vegades es veu influïda per poders polítics o econòmics".

L'enquesta es va fer el 26 d'abril, després que Sánchez fes pública la carta i iniciés els seus cinc dies de reflexió sobre una possible dimissió, amb 1.800 entrevistes.

Més de la meitat dels enquestats, el 52,8%, creu que la vida política "s'està convertint en quelcom molt dur i insuportable", mentre que un 32,5% diu que és "dur i insuportable en alguns aspectes, però en altres no n'hi ha per a tant".

Pel que fa a les possibles opcions que Sánchez tenia obertes per a aquest dilluns, la més votada pels enquestats és que Sánchez "hauria d'explicar el que ha passat i continuar governant", amb el 36,7% de les respostes.

Per darrere seu, els qui creuen que "hauria de convocar tan aviat com fos possible unes eleccions", amb el 23,6%, i els que creuen que "hauria de dimitir com a president", amb el 20,9% Un 11,7% creuen que s'hauria de sotmetre a una qüestió de confiança.

Preguntats sobre l'ús de "mentides, insults i atacs personals" a la política espanyola. Un 90,5% creu que "hauria d'haver-hi límits que no s'haurien de traspassar", i només el 3,4% veu justificat l'ús d'aquestes eines.

Finalment, sobre la situació de la justícia a Espanya, el 81,4% considera que cal "una reforma", i només l'11,4% que aquesta reforma "no és necessària".