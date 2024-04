Els ministres del PSOE celebren la decisió de Sánchez: "Amb tu farem que segueixi valent la pena"

La declaració institucional del president espanyol, Pedro Sánchez, anunciant que ha decidit mantenir-se al càrrec ha generat una allau de missatges –majoritàriament a X- per part dels ministres socialistes, que han celebrat la seva aposta. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha agraït a Sánchez la seva "valentia" i "determinació", a més de la seva "humanitat". "Gràcies per seguir endavant. Amb tu farem que segueixi valent la pena", ha escrit. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha destacat que l'executiu segueix "amb més força que mai, amb serenitat i convicció". "Val la pena seguir a favor de la regeneració democràtica i la consolidació de drets", ha escrit a la mateixa xarxa.

El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha valorat a decisió des del Senat, on estava compareixent en comissió. "Estic molt feliç per la decisió que acaba d'anunciar. És bona per a Espanya, per a les polítiques progressistes que lidera i encarna, i per a la posició de lideratge d'Espanya a Europa i el Món".

El de Transports, Óscar Puente, simplement ha emulat "siuuuuu" de Cristiano Ronaldo també a X, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha celebrat que hagi guanyat "l'avenç en comptes de l'embolic" i "la política en majúscules" en comptes del "fang".

La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha apuntat que tothom qui s'ha sentit interpel·lat aquests dies ha de contribuir a escriure "el punt i a part en defensa de la qualitat de la nostra democràcia". La de Ciència, Diana Morant, ha celebrat l'aposta de Sánchez perquè "la política útil s'imposi a l'insult i la intoxicació".

La d'Inclusió, Elma Saiz, ha presagiat que després d'aquest episodi "res serà igual". "Lluitarem amb més força que mai pels alts valors democràtics, a regeneració i el joc net", ha escrit.