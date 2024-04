Feijóo acusa Sánchez d'haver fet el discurs "més perillós" de la seva carrera

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el discurs amb què Pedro Sánchez ha anunciat aquest dilluns que no dimitiria com a president del govern és el "més perillós" que ha fet en tota la seva carrera. Pels populars, el líder socialista ha constatat que "no accepta la discrepància" i busca un país "al seu servei".

"No vol oposició i no vol justícia ni mitjans de comunicació. Només es vol a si mateix", ha asseverat en una roda de premsa a Madrid. Tot i això, ha descartat presentar moció de censura contra Sánchez "en aquests moments" perquè "ha comprat" als seus socis. "Qui vulgui donar un disgust a Sánchez i al separatisme, que voti al PP a Catalunya", ha reblat el dirigent popular.