Illa dona temps als partits per "digerir i reflexionar" sobre els resultats del 12-M

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha donat temps als parits per "digerir i reflexionar" sobre el resultat del 12-M abans d'entrar plenament en la negociació. En una entrevista a la Cadena Ser, Illa s'ha mostrat "enormement respectuós" amb el debat intern a ERC i ha recordat que totes les formacions amb recorregut històric han passat per moments complicats. "Tot el temps que es necessiti per fer reflexió. Hi ha temps", ha afegit. Illa també ha posat en valor el "paper rellevant" d'ERC en la política catalana i ha qualificat de "molt digne" el comportament del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, que ha anunciat que s'apartarà de la primera línia política.

Illa ha explicat que ha parlat en privat amb Aragonès i ha dit que té respecte personal i polític pel servei que ha fet a Catalunya. "Ha exercit amb dignitat la presidència de la Generalitat i la vida política és així", ha afegit en referència a la forta davallada dels resultats d'ERC.

Preguntat per si el PSC contempla un govern en solitari, Illa ha dit que hi ha "diferents opcions" però ha evitat anticipar escenaris. Primer, el 10 de juny com a màxim, s'ha de constituir el Parlament i "donar temps a tots per fer una reflexió pausada i serena".

I en referència al líder de Junts, Carles Puigdemont, i la seva voluntat de presentar-se a la investidura, Illa ha dit que tot el que sigui no acceptar la voluntat dels ciutadans a les urnes és un "error".