El City Group es desprendrà del 17% d’accions del Girona

El Girona afrontarà pròximament una modificació del seu capital social de cara a la seva participació en la Champions. L’article 5 sobre la integritat de la competició del reglament de la UEFA incideix directament en l’organització de l’accionariat del club, que avui està en mans del City Football Group (CFG) amb el 47% d’accions, Marcelo Claure amb el 35% i Girona Football Group de Pere Guardiola amb el 16%. En compliment de la normativa de la UEFA, el CFG deixarà de ser l’accionista principal del Girona i es desprendrà d’un 17% de les seves accions per quedar-se tan sols amb el 30% –que és el màxim permès per l’ens europeu.

El CFG posseeix el 100% de les accions del Manchester City. La gestió d’aquesta operació fa mesos que s’està produint i la UEFA n’està al cas, de manera que no hi ha d’haver cap alarmisme amb la data límit del 3 de juny. De la mateixa manera, s’hauran de produir canvis en el consell d’administració que presideix Pere Guardiola. Actualment, tres dels cinc vocals (John MacBeath, Ingo Bank i Simon Cliff) també formen part del City i s’hauran de desvincular del Girona.

Quant als traspassos de jugadors, la UEFA estipula que els clubs subjectes a procediments de la normativa de les multipropietats no tindran dret a transferir-se nous jugadors durant la temporada de competició ni durant la primera finestra del mercat de fitxatges posterior. En aquest sentit, tant el Girona com el City estan estudiant la fórmula per mantenir les cessions. Des del CFG es veu amb bons ulls que Savinho i Yan Couto continuïn el seu creixement futbolístic a les ordres de Míchel.

Renovació de Daley Blind

Si la UEFA considerés que el Girona i el City no compleixen els criteris establerts, l’organisme especifica que només un podrà ser admès a Europa. Si així fos, participaria el més ben classificat en el respectiu campionat nacional, és a dir el City perquè la Premier League té millor coeficient que la Lliga espanyola.

Daley Blind, mentrestant, seguirà a Montilivi fins l’estiu del 2026 després d’arribar a un acord, després del seu excel·lent rendiment, per renovar el seu contracte una temporada més del que ja tenia firmat.