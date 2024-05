Detenen tres homes per robatoris violents a Olesa de Montserrat i Martorell

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell han detingut un home de 42 anys que havia atracat tres vegades el mateix establiment comercial d'Olesa de Montserrat en les darreres tres setmanes.

L'arrestat accedia a l'establiment, un estanc, amb caputxa i la cara tapada amb un passamuntanyes o, fins i tot, amb una màscara de carnestoltes. Aleshores amenaçava física i verbalment al treballador i li demanava els diners de la recaptació.

Gràcies a les gestions d'investigació, com la visualització de les càmeres de videovigilància, i a la col·laboració ciutadana, els investigadors van aconseguir identificar, localitzar i detenir el presumpte autor dels fets.

A l'entrada judicial al domicili del detingut, el 15 de maig, els investigadors van localitzar part de la roba utilitzada en els robatoris, els diners i el tabac sostret.

Dies abans, en un fet diferent, el 12 d'abril, una altra persona va patir un robatori violent per part d'un grup de vuit persones a Martorell. Primer el van intimidar verbalment i finalment el van agredir per sostreure-li diners i altres objectes personals.

Els agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell van poder identificar quatre dels presumptes autors i van poder detenir-ne dos per robatori amb violència i intimidació.

La investigació segueix en curs per identificar i localitzar la resta de membres del grup. Tots els detinguts van passar a disposició judicial.

El dispositiu BRIDA dissenyat per a prevenir els robatoris violents

Els Mossos d'Esquadra, en l'àmbit de la Regió Policial Metropolitana Sud, duen a terme el dispositiu BRIDA des de finals de l'any 2023.

Aquest pla específic en el qual hi participen unitats dels Mossos d'Esquadra de tota la regió policial, les diferents Policies Locals del territori i la Policia Nacional, té com objectiu la contenció i reducció dels robatoris amb violència i intimidació a la via pública, així com també detectar infraccions administratives i de la llei d'estrangeria.