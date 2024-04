Ayuso afirma que Sánchez vol un poder "sense control ni contrapesos": "Comencem una etapa molt més dura, si és possible"

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmat aquest dilluns que Pedro Sánchez aspira a un poder "sense control i sense contrapesos" i funciona amb la màxima de "o amb mi o contra mi". "Ara comencem una etapa molt més dura, si és possible, per tot aquell que suposi un contrapès a aquest govern que no coneix els límits", ha assegurat la dirigent popular en un discurs poc després que el president espanyol anunciés que havia decidit no dimitir malgrat les acusacions contra la seva dona.

Segons Díaz Ayuso, Sánchez hauria de donar menys discursos i més rodes de premses amb preguntes i periodistes per donar explicacions.