Totes les enquestes prèvies a les eleccions a Alemanya apunten a un canvi d’era, a un Parlament més fragmentat i a un escenari electoral sense majories, on el partit guanyador haurà de construir noves aliances per governar. Les coalicions poden incorporar fins a tres partits, i tot és possible. Només hi ha una línia vermella: no pactar amb la ultradreta d’Alternativa per a Alemanya (Afd). Tot i que no és impossible, la possibilitat que l’esquerra de Die Linke s’incorpori al Govern federal també s’allunya.

1.La gran coalició

L’anomenada gran coalició engloba els dos grans blocs, el conservador que formen la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i el seu partit germà de Baviera, la CSU, i el Partit Socialdemòcrata. La cancellera Angela Merkel ha governat amb l’SPD en tres dels seus quatre mandats. Però ara no sembla una opció menys viable, ja que pugen altres partits que ideològicament són més afins a les dues grans formacions.

2.Coalició Jamaica

Se l’anomena així pels colors dels partits que conformarien aquesta coalició: CDU (negre), FDP (groc) i Els Verds. Va ser la primera opció que es va estudiar després de les eleccions del 2017, però els liberals se’n van desmarcar a l’últim moment. A nivell federal no hi ha antecedents d’aquest tipus, però sí als estats. Actualment és la forma de govern a Schleswig-Holstein.

3.La coalició verd-i-roja

L’SPD ja s’ha recolzat en Els Verds per governar. Ho va fer el canceller Gerhard Schröder entre 1998 i el 2005. El candidat socialdemòcrata en aquestes eleccions, Olaf Scholz, ja ha dit que és la seva opció preferida.

4.Coalició de centredreta

La coalició dels conservadors de la CDU i els liberals de l’FDP és l’aliança natural del centredreta a Alemanya. Va ser la que va sustentar durant anys el canceller Helmut Kohl al Govern. El candidat de la CDU a la cancelleria, Armin Laschet, ja governa amb els liberals al ‘land’ de Renània del Nord-Westfàlia, el més poblat del país.

5.Coalició Kenya

La ‘gran coalició’ podria transformar-se en ‘Kenya’ si a conservadors i socialdemòcrates se sumen Els Verds, fet que deixaria Alemanya governada a tres bandes. Igual com passa amb altres aliances, no s’ha provat en l’àmbit federal, però sí en l’estatal.

6.Coalició semàfor

L’SDP i Els Verds també podrien mirar cap a l’FDP com a tercer soci. És una forma de govern. Només ha funcionat a Renània-Palatinat, on s’ha reeditat aquesta coalició vermella-groga-verda després dels comicis celebrats el març d’aquest mateix any.

7.SPD, Verds i Die Linke

L’SPD i Els Verds podrien veure’s abocats a dependre d’un tercer soci si entre els dos no sumen una majoria suficient al Bundestag. A nivell regional, aquesta tercera opció sol anar associada a Die Linke. No obstant això, els analistes coincideixen que aquesta opció és més difícil de justificar entre certs votants a nivell nacional. Die Linke encara arrossega un passat vinculat a l’Alemanya de l’Est i manté posicions polítiques controvertides, per exemple quan demana la ruptura amb l’OTAN. Els conservadors han intentat acorralar Scholz perquè descartés aliar-se amb Die Linke, però el dirigent socialdemòcrata ha defugit el debat.