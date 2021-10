Jordi Ros, el CDR processat per terrorisme que va reconèixer davant el jutge de l’Audiència Nacional que havia tractat d’elaborar explosius, es va retractar ahir de la seva declaració inicial, que va insistir que va ser motivada per les «coaccions i tortures» a què el va sotmetre la Guàrdia Civil, segons fonts jurídiques.

Ros és un dels sis processats que van comparèixer ahir, per videconferència des dels jutjats de Sabadell i Vic, davant el jutge Manuel García Castellón, que els va comunicar el seu processament i els va oferir prestar declaració per última vegada abans que el cas arribi a judici.

Els investigats, com van fer els cinc que van comparèixer dimarts, es van acollir al seu dret de no prestar declaració amb l’excepció de Ros, un dels investigats que després de la seva detenció va reconèixer davant l’instructor que havia tractat de fabricar explosius per als actes de sabotatge que el grup preparava, en resposta a la sentència del procés.

Com ja van denunciar els seus advocats en el seu moment, Ros va insistir davant el jutge que les seves declaracions incriminatòries obeeixen al fet que va ser víctima de coaccions i tortures per part dels agents de la Guàrdia Civil mentre va estar detingut.