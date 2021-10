Els científics desplegats a l’illa de La Palma ja vigilen l’aparició d’una nova colada de lava que es va originar dijous a la nit a la zona del con secundari i que discorre cap al mar, paral·lelament a la colada principal.

El director de l’Àrea de Vigilància Volcànica de l’Institut Volcanològic de Canàries (Involcan), Lucca D’Auria, va indicar en declaracions a Radio Canaria, recollides per Europa Press, que si bé no sembla una colada gaire gran, sí que afecta noves zones. Els científics esperen que no sigui una colada gaire extensa i que no tingui una vida gaire llarga. D’Auria va indicar que aquesta evolució del camp de lava és normal i té un comportament que depèn molt de la temperatura, per això si un costat de la colada es refreda, es pot alentir, haver-hi un encavalcament de colades, un trencament de bretxes i la colada pot sortir per una altra banda. D’Auria va afegir que és una evolució contínua que no és possible preveure a curt o mitjà termini. Només es pot monitorar la situació i fer previsions quan hi hagi nous canvis com aquest, però fins que no se sobrevoli la zona no se sabrà quina és l’extensió, la velocitat i la dinàmica d’aquest nou flux.

En principi, es va parlar de dues colades, que es dirigeixen cap a l’oest i formades a les 02.30 hores d’ahir al nord del con principal del volcà, en erupció des del 19 de setembre, segons va informar l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME).

En un vídeo fet públic a les xarxes del CSIC s’assenyala que les noves colades avancen per dos barrancs i la pregunta és si convergiran amb la principal. Segons alguns vulcanòlegs, hi ha una nova boca a la part posterior del con secundari, la tercera, i l’activitat sísmica al sud de l’illa continua activa. Les autoritats confien que la nova colada s’uneixi a la que ja ha arribat al mar.