La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va advertir, de cara als Pressupostos de l’Estat per 2022, que les xifres que li arriben sobre execució d’inversions pressupostàries de 2021 a Catalunya «són bastant ridícules» perquè ronden el 13%, per la qual cosa va instar els ministeris «a posar-se les piles».

L’advertiment en roda de premsa de la republicana va anar acompanyada d’un missatge per al govern de PSOE-UP: que el traspàs efectiu de la xarxa de Rodalies ferroviàries a la Generalitat, amb el consegüent finançament, serà «molt rellevant» en la negociació per al suport d’ERC als Pressupostos de 2022. Vilalta va recordar que en els acords pressupostaris d’ERC amb el govern central que van comportar el suport del seu partit als actuals Pressupostos figura una clàusula de revisió del compliment, per la qual cosa si es confirma que només ha estat executat al voltant del 13% d’inversions a Catalunya el primer semestre, és una xifra «molt baixa, que està molt per sota del que tocaria». «O sigui que constatem que això va molt malament, i que ja es poden posar les piles els diversos ministeris per complir amb els compromisos pressupostaris», ha afirmat la portaveu d’ERC.

Pel que fa al traspàs de Rodalies, Vilalta va indicar que «és evident que hi ha hagut un dèficit històric en la inversió de l’Estat en infraestructures destinades a Catalunya», i que aquest és el motiu pel qual «estem farts de les moltes promeses que després no tenen concreció». Quant als Pressupostos de la Generalitat de 2022, Vilalta va reiterar que «la prioritat és aprovar-los amb la CUP» per «sentit comú» ja que, per poder complir els acords d’investidura amb la CUP, són indispensables «uns nous Pressupostos».