L’Agència Europea de Medicaments (EMA) va avalar ahir l’ús d’una dosi de reforç de Pfizer en la població general més gran de 18 anys sis mesos després de completar la pauta, i una injecció addicional de Pfizer i Moderna a persones amb un sistema immunitari afeblit mínim 28 dies després de la segona dosi.

Mentre que la «dosi de reforç» està destinada a «reforçar» la protecció contra la covid-19 en la població general que tingui un sistema immunitari normal i ja hagi rebut la pauta completa, la «dosi addicional» és per a individus immunodeprimits, com els receptors de trasplantaments d’òrgans, que han mostrat una resposta immune inicial a les vacunes insuficient i en els quals una nova injecció podria millorar la reacció.

L’EMA actualitzarà el prospecte de les vacunes per afegir les seves últimes recomanacions.

El comitè de medicaments humans (CHMP) només va analitzar ahir les dades presentades per les farmacèutiques Pfizer i BioNTech que avalen la utilitat i necessitat d’una tercera dosi en les persones d’entre 18 i 55 anys, que s’injectaria almenys sis mesos després de la segona dosi.

Després d’avaluar dades que mostren un augment en els nivells d’anticossos quan s’administra la dosi de reforç, el comitè va concloure que «pot considerar-se» aquesta dosi, encara que els organismes nacionals de salut pública poden emetre recomanacions oficials sobre la tercera injecció sobre la base de dades d’eficàcia emergents.

L’EMA va subratllar les dades de seguretat «limitats» que hi ha i reconeix que «el risc de malalties cardíaques inflamatòries o altres efectes secundaris molt rars després d’una dosi de reforç no es coneix i s’està controlant acuradament», i va afegir que, com fa amb altres fàrmacs, continuarà analitzant les dades de seguretat i eficàcia de la vacuna.

El CHMP estudia una altra sol·licitud presentada per la farmacèutica Moderna perquè l’EMA ratifiqui una dosi de reforç de la seva vacuna (Spikevax), que s’administraria almenys sis mesos després de la segona dosi en persones més grans de 12 anys per «restaurar la protecció després que hagi disminuït».