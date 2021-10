Un agent de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra ha mort aquest dimarts mentre feia unes maniobres de formació en espeleologia al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, al terme municipal de Matadepera (Vallès Occidental). Segons ha confirmat el cos, l'home s'ha precipitat des d'una alçada de 30 metres, una caiguda que l'ha deixat inconscient. Tot i els esforços que ha fet el personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que s'ha desplaçat al lloc dels fets, no s'ha pogut fer res per a salvar-li la vida. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, el director general de la Policia, Pere Ferrer, i el Major del cos de Mossos, Josep Lluís Trapero, s’han traslladat al lloc per donar suport als agents afectats per l’accident.

En un comunicat, la Direcció General de la Policia i la Prefectura han lamentat la mort de l'agent. En un comunicat especifiquen que s'han activat els serveis d'emergències, entre ells diverses unitats dels bombers, mentre que el SEM hi ha desplaçat un helicòpter medicalitzat, tres unitats terrestres i un metge a l'interior de l'helicòpter de bombers per atendre l'agent, així com la unitat de suport psicològic per assistir la resta de policies que feien les maniobres amb ell i l’entorn familiar.

Els Mossos, per la seva banda, han activat la unitat canina, la d'intervenció en muntanya, la pròpia de subsol, i la de mitjans aeris. La unitat d’intervenció en muntanya es farà càrrec de la investigació de l’accident. La Prefectura s’ha posat a disposició de la família, i els serveis de l'Oficina d’Atenció al Mosso s’han ofert a la unitat de subsol per tal de fer acompanyament i donar suport.