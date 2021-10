El Govern i el PSC es van passar ahir la pilota sobre l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona després que l’executiu català instés el Govern central a «obrir una finestra» per renegociar el projecte mentre que els socialistes van urgir ERC i JxCat a què abans «s’aclareixin internament». La comissió de Polítiques Digitals i Territori que es va celebrar al Parlament va ser testimoni d’un nou xoc entre l’independentisme i el PSC a compte del projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat, una negociació que ambdues parts han admès voler reactivar.

El vicepresident Jordi Puigneró va comparèixer a petició pròpia després que el mes passat l’Executiu de Pedro Sánchez decidís suspendre la inversió de 1.700 milions d’euros per ampliar l’aeroport davant la falta de suport del Govern i ho va fer per recalcar que si el govern central «obre una finestra d’oportunitat», la Generalitat «s’asseurà a la taula». «Està a les seves mans», va ressaltar abans d’afegir: «Nosaltres estarem, però la porta l’han d’obrir vostès perquè van ser els qui la van tancar». Puigneró va negar que hi hagi discrepàncies entre ERC i JxCat pel que fa a l’ampliació de l’aeroport, si bé va admetre que tenen «petits matisos diferencials de model», ja que el projecte «no està en el pacte de legislatura». D’altra banda, va acusar els socialistes de «carregar-se el projecte d’inversió» amb «l’excusa» del tuit que va publicar el president Aragonès, en què assegurava que el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) d’Aena no reflectia el «consens» del Govern, la qual cosa al seu judici denota que «mai van tenir un interès real» en la iniciativa.

Per la seva banda, el diputat socialista Jordi Terrades va urgir el Govern a «aclarir-se internament» perquè el Govern central pugui reactivar la negociació i va advertir que l’Executiu «no tirarà endavant aquesta infraestructura si no hi ha un mínim consens entre tots dos governs». «Vostès han de seguir parlant amb el president d’Espanya i la ministra de Transports, perquè no ens podem permetre com a país que aquesta infraestructura quedi aparcada massa temps», va apuntar.

Des de les files d’ERC, el diputat Eugeni Villalbí va negar rotundament que hi hagi «divisió» al Govern i va ressaltar que s’han limitat a «exposar» els seus respectius models d’infraestructures: «Escletxa i esquerda aquí no les veig», va puntualitzar. Va retreure a més als socialistes que «presumeixin de venir d’esquerres», però «aplaudeixin amb les orelles el projecte especulatiu d’Aena» i va acusar la companyia de «no voler negociar, sinó imposar».