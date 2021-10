La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha afirmat aquest dijous que el govern espanyol "està disposat a parlar" de nou amb la Generalitat sobre l'ampliació de l'Aeroport del Prat, però "s'ha de donar una condició prèvia, que és que la integritat dels partits que formen el govern de la Generalitat hi estan d'acord, perquè si no estarem perdent el temps". Segons Sánchez, l'executiu no sap si el nou projecte que ha anunciat el vicepresident Puigneró "reuneix el consens" necessari perquè pugui prosperar.

Ara per ara, ha dit, s'ha tancat el termini per incloure el projecte de 1.700 milions d'euros al DORA, però el govern espanyol sempre estarà disposat a "parlar de millores que puguin suposar un avenç per a Catalunya i per a Espanya".

La gestió de Rodalies

En una entrevista a TVE, Sánchez també ha afirmat que el govern espanyol està parlant amb la Generalitat sobre la transferència "completa" de Rodalies, però de moment les converses se centren en la transferència dels recursos, és a dir, que el que l'Estat paga a Renfe es transfereixi directament a la Generalitat i que sigui ella qui a través d'un contracte "que lògicament ha de formalitzar amb Renfe" pagui l'operadora.

Sánchez ha rebatut les manifestacions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la vaga de Rodalies. "Vull recordar que des que és titular la Generalitat és ella qui decideix les tarifes, les freqüències i els horaris, i per tant la gestió que es fa de les Rodalies té a veure amb les competències i les possibilitats".

Nega tracte de favor a Catalunya als PGE

Sánchez també ha negat aquest dijous que els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2021 donin un tracte de favor a Catalunya, que parteix d'un "dèficit d'infraestructures" respecte a altres zones. Segons la ministra, fet que la inversió dels pressupostos doblin la inversió a Catalunya respecte a Madrid –malgrat que a la pràctica l'execució ha acabat històricament capgirant-se "no és un gest de complicitat" a ERC perquè aprovi els comptes ni tampoc una mostra de 'madrilenyofòbia', com diu el PP de Madrid, sinó que és fruit d'un "anàlisi rigorós de les necessitats de cada territori" i tenen en compte els "projectes que cal impulsar i executar".

Sánchez també ha recordat que els pressupostos incrementen en un 42,5% les inversions a Madrid respecte als últims pressupostos aprovats pel govern de Mariano Rajoy, i ha destacat que Madrid és el territori que rep més inversió 'no regionalitzable', és a dir, aquella que no es pot atribuir a un territori concret perquè teòricament presta servei als ciutadans de tot l'estat. "Són uns pressupostos que han d'ajudar a la vertebració del país i la cohesió social", ha dit Rodríguez, i "no entrarem al joc de les comparatives" ni a respondre al "rosari de greuges" que esgrimeixen les comunitats del PP.