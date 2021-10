La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va garantir ahir la plena predisposició del seu partit a facilitar una moció de censura per apartar Xavier García Albiol (PPC) de l’alcaldia de Badalona i constituir «un govern de progrés alternatiu».

Les forces de l’oposició a l’Ajuntament de Badalona mantenen converses per impulsar una moció de censura contra Albiol i substituir-lo pel socialista Rubén Guijarro, arran de l’aparició de l’actual alcalde en els papers de Pandora. Les converses van començar després que La Sexta i El País publiquessin que el dirigent popular va rebre el 2005 un poder general d’una societat de Belize -que va compartir amb el seu llavors número dos, l’actual regidor Ramon Riera- que va ser tramitat a través d’una gestora vinculada al banc Andbank i que li permetia des d’obrir comptes bancaris a l’estranger fins a gestionar propietats.

El PSC és el principal partit de l’oposició, amb sis regidors, mentre que Guanyem en té quatre i ERC tres. Segons Vilalta, «el que hauria de fer Albiol és dimitir, per dignitat», però, «si no dimiteix ell, ens veurem en la responsabilitat de fer-lo dimitir». «Badalona no es mereix un alcalde com Albiol», va afirmar Vilalta, que va assegurar que ERC treballarà per «sumar la majoria necessària amb les forces de progrés, per provocar una moció de censura» i, ara, «es donen les condicions necessàries» per a això. Vilalta va garantir que ERC «formarà part de la solució» en aquest procés, per la qual cosa als badalonins «els queda García Albiol per poc temps».

Per la seva banda, el líder del PSC a Badalona, Rubén Guijarro, va exigir per carta a Albiol, que dimiteixi per «dignitat, responsabilitat i higiene democràtica» després de la seva aparició en els papers de Pandora vinculat a una societat a Belize.