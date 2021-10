Abans de la covid, per anar de viatge a un altre país la gran preocupació dels ciutadans era tenir en vigor el DNI o passaport i no carregar massa les maletes. Amb la irrupció del virus, travessar fronteres pot ser un autèntic maldecap si no és té clar el que es necessita a nivell de permisos, que no sempre es pot saber fàcilment i fins pot ser contradictori, segons d’on agafem la informació. Fins a l’hora present, hi ha una dotzena de països on els ciutadans que no tenen el certificat covid de la UE amb la pauta completa (2/2) no poden entrar. Són els que han tingut la covid i, per tant, només han rebut una dosi de la vacuna. En aquest cas, al seu certificat covid hi posa que amb una dosi ja tenen la pauta completa (1/1) però hi ha països que no ho accepten.

Lituània, Malta, Bulgària, Bèlgica, Finlàndia, Grècia, Polònia, Romania, Regne Unit, Xina, Canadà, Colòmbia i Xile no deixen entrar amb una pauta 1/1. En el cas de voler viatjar a aquests països, de moment, només hi ha dues casuístiques que permeten posar-se una dosi addicional per poder-ho fer. Que sigui un viatge per un tema laboral, en què la persona afectada, que requereix un justificant de l’empresa, podrà parlar amb el seu CAP perquè se li administri una segona dosi per tenir-la (2/2). I ser un estudiant d’Erasmus, que també podrà rebre una segona dosi per tenir la pauta completa.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va parlar en una roda de premsa de la possibilitat d’administrar una segona dosi de la vacuna per completar la pauta de les persones que hagin superat la covid i tinguin una dosi de Pfizer, Moderna o AstraZeneca però, de moment, no hi ha res en ferm.

El Departament de Salut a la Catalunya Central, que ha facilitat una part de la informació d’aquesta pàgina, aconsella revisar les restriccions i els criteris per viatjar al país de destí a la pàgina web del ministeri d’Afers Exteriors (www.exteriores.gob.es). Cal anar a l’apartat Serveis al ciutadà/Si viatges a l’estranger.

Informació contradictòria

La informació no sempre és clara. Per exemple, a la web de l’ambaixada i dels consolats de Bèlgica a Espanya, dins l’apartat de preguntes freqüents sobre la covid-19, hi ha una resposta que es contradiu amb el fet que aquest país no accepti els viatgers que han passat la covid i tenen una dosi de la vacuna. Hi diu: «Recentment he tingut covid i per això només m’han subministrat una dosis a Espanya. El meu certificat covid digital de la UE val per entrar a Bèlgica?». La resposta és: «Sí, el seu certificat covid digital de la UE és vàlid, independentment de la política de vacunació local».

A banda del Certificat de vacunació contra la covid-19, a Catalunya, des del portal La Meva Salut també es poden descarregar dos certificats més que també són vàlids a la Unió Europea: el Certificat de prova covid-19 negativa i el Certificat de recuperació de la covid-19. El primer, està pensat perquè, si una persona s’ha de realitzar una PCR o un test d’antígens ràpid (TAR), pugui acreditar que hi ha hagut una prova diagnòstica negativa recent (amb PCR són 72 hores i amb TAR, 48). Les proves s’han de fer en un centre acreditat que es pot trobar al web canalsalut.gencat.cat i, un cop dins, posant al cercador «centres acreditats». Els resultats i certificats es poden descarregar a La Meva Salut i, de forma presencial, es poden obtenir als Centres d’Atenció Primària. En el cas de les persones sense CIP i estrangeres, poden obtenir el certificat de prova negativa a certificatproves.catsalut.gencat.cat/#/

El test d’automostra

D’altra banda, el ciutadà també es pot adreçar a una farmàcia per fer una prova TAR (sense recepta i pagant l’import corresponent). Hi ha dues modalitats i les farmàcies que ho fan es poden trobar a canalsalut.gencat.cat posant al cercador «farmàcies adherides». El test d’automostra de venda lliure no el supervisa cap professional farmacèutic i queda fora dels circuits habituals del sistema de salut, per la qual cosa el resultat no s’inclou a la història clínica de la persona, no es pot consultar des de La Meva Salut i no s’emet cap document acreditatiu del resultat. En canvi, el test d’automostra supervisat a la farmàcia, té un suplement extra per la supervisió del professional i el resultat s’incorpora a la història clínica de la persona i es publica a La Meva Salut, però no dona accés a obtenir el certificat covid digital de prova negativa de la UE.

El Certificat de recuperació de la covid-19 es facilita a la persona que hagi passat la covid-19 amb una prova diagnòstica PCR positiva que consti al sistema de salut de Catalunya. Si una persona que ha passat la covid-19 fa menys de dos mesos vol viatjar, haurà de revisar les indicacions del país de destí. Si ho requereix, s’haurà de realitzar pel seu compte una prova diagnòstica (PCR, TAR).