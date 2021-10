El Berguedà es posiciona aquesta temporada com la comarca on s'han hagut de fer més rescats a boletaires. Concretament, els Bombers de la Generalitat han hagut d'efectuar 13 cerques de persones, la gran majoria durant aquest mes d'octubre. El Berguedà es posiciona per davant del Ripollès, que suma 10 rescats enguany. De fet, en general, davant una bona temporada per aquesta pràctica, els Bombers han vist com els serveis per buscar persones perdudes o accidentades a la muntanya han augmentat considerablement. En concret, fins al 19 d'octubre, el cos ha realitzat una quarantena de serveis d'aquest tipus a tota Catalunya.

Per aquest motiu, Interior demana als boletaires que no surtin quan s'esperi mal temps, que vesteixin de colors vius, que vagin ben calçats o que portin roba d'abrigar. A més, recomana agafar aigua i menjar, així com informar amics o família sobre l'excursió que es vol fer. Des d'Interior, també sostenen que és molt important agafar punts de referència a l'entorn com camins, barrancs o el lloc on s'ha estacionat el vehicle.

Collir de forma responsable

Per la seva banda, el cos d'Agents Rurals demana collir només les espècies que es coneguin molt bé, ja que n'hi ha de molt tòxiques que es poden confondre fàcilment amb els bolets comestibles i poden arribar a ser mortals. La policia mediambiental recorda també que, amb l'objectiu de no malmetre l'entorn, cal collir els bolets amb cura i no fer malbé el substrat. D'aquesta forma, aconsella dur els bolets que s'hagin collit en un cistell airejat per afavorir la dispersió d'espores.

Els Agents Rurals avisen que no es pot aparcar en camps, prats i entrades de camins, i fan incidència, especialment, en el fet de no obstaculitzar el pas de vehicles d'emergències ni de tractors de veïns de la zona. Finalment recorden que cal deixar el bosc net i endur-se qualsevol deixalla que s'hagi pogut generar.