Els contractistes d’obres reclamen a les administracions una solució a l’augment «disparat» del preu de les matèries primeres que, segons denuncien, fa que obres adjudicades el 2020 no es puguin dur a terme per desproveïment de materials o per encariment de matèries com l’acer, el coure, la fusta o l’alumini.

En roda de premsa, el president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó, va explicar que aquesta entitat està recomanant als seus associats que sol·licitin a l’administració una modificació de contracte, especialment per actualitzar el preu de l’adjudicació, però si fa falta també per ampliar el termini d’execució.

Segons una enquesta feta per l’entitat entre 24 constructores, més del 40% s’han vist forçades a resoldre un contracte o a paralitzar obres com a conseqüència de l’augment disparat dels preus, i un 80% de les companyies consultades s’han vist afectades per desproveïments o per retards inusuals en el lliurament de materials.

Els contractistes demanen per això recuperar els mecanismes de revisió de preus en properes licitacions, i denuncien que al 70% de les empreses del sector l’escalada de preus de les matèries primeres els ha suposat un increment superior al 10% sobre el cost total de les obres en els últims tres mesos.

D’altra banda, els contractistes van explicar ahir que la licitació d’obra pública a Catalunya va assolir els 2.203,1 milions d’euros al tancament del tercer trimestre de l’any, una xifra que ja supera tot el volum adjudicat l’any 2019, quan es van licitar obres per valor de 1.947 milions d’euros. Aquests més de 2.200 milions suposen el 48,6% més que el volum assolit el tercer trimestre del 2019, i el 138% més que en el mateix període de 2020. Llansó va dir que el volum de licitació assolit és una «bona notícia», però els contractistes mantenen certa «incertesa» sobre el que succeirà en els propers trimestres.